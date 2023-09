LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gibt am Mittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 701,10 EUR.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie musste um 12:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 701,10 EUR abwärts. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie gab in der Spitze bis auf 697,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 715,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.432 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (905,00 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2023. Gewinne von 29,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 594,00 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Abschläge von 15,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wird bei 899,30 EUR angegeben.

Am 25.07.2023 hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit einem Umsatz von insgesamt 21.035,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.726,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,33 Prozent gesteigert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 25.01.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 23.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton einen Gewinn von 32,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

