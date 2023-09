LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verliert am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 702,00 EUR abwärts.

Um 16:06 Uhr rutschte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,1 Prozent auf 702,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 697,00 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 715,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien beläuft sich auf 9.212 Stück.

Bei einem Wert von 905,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie derzeit noch 28,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2022 (594,00 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 899,30 EUR für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.07.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.035,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.726,00 EUR in den Büchern standen.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Bilanz für Q4 2023 wird am 25.01.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 32,74 EUR je Aktie in den LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Verluste

Schwacher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus