LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gibt am Dienstagvormittag nach

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 737,30 EUR.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:35 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 737,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 734,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 735,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.983 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 905,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 654,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 835,82 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewährte am 11.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.206,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.755,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 25.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton rechnen Experten am 23.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ein EPS in Höhe von 31,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

