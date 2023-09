LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verliert am Vormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 743,00 USD abwärts.

Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Um 23:20 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 743,00 USD abwärts. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 740,20 USD ab. Bei 743,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 2.403 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 1.003,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie derzeit noch 35,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (573,00 USD). Mit einem Kursverlust von 22,88 Prozent würde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 899,30 EUR für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Am 25.07.2023 legte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 21.035,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.726,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton möglicherweise am 23.01.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 32,74 EUR je Aktie in den LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Büchern.

