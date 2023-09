LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 698,50 EUR.

Der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 698,50 EUR. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 697,20 EUR ab. Bei 701,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 4.626 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 905,00 EUR erreichte der Titel am 24.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie somit 22,82 Prozent niedriger. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 594,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Verlust von 14,85 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 899,30 EUR.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.035,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.726,00 EUR in den Büchern standen.

Am 25.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 23.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 32,74 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie belaufen.

