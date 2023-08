LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewinnt am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 852,69 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 23:20 Uhr wies die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 852,69 USD nach oben. Bei 855,39 USD erreichte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 854,23 USD. Bisher wurden heute 1.494 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 1.003,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie damit 15,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 573,00 USD ab. Der aktuelle Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist somit 32,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 948,60 EUR.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 21.035,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.726,00 EUR erwirtschaftet worden.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 25.01.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 23.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 33,09 EUR je Aktie in den LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Büchern.

Redaktion finanzen.net

