LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 736,01 USD.

Der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 23:20 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 736,01 USD. Der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 726,28 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 742,91 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 2.987 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Am 15.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.003,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (573,00 USD). Mit Abgaben von 22,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 899,30 EUR.

Am 25.07.2023 äußerte sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.035,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton einen Umsatz von 18.726,00 EUR eingefahren.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 25.01.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 23.01.2025 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

