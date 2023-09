LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gibt am Mittag ab

So bewegt sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 700,50 EUR.

Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 700,50 EUR abwärts. In der Spitze fiel die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 694,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 702,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.359 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (905,00 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 594,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 899,30 EUR.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 21.035,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.726,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.01.2024 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 32,74 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

