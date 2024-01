LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag stark gefragt

So entwickelt sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 6,9 Prozent auf 838,90 USD.

Um 23:20 Uhr stieg die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 6,9 Prozent auf 838,90 USD. Kurzfristig markierte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 846,64 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 832,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.540 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.003,50 USD. Dieser Kurs wurde am 15.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 690,66 USD fiel das Papier am 14.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie liegt somit 21,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 838,09 EUR an.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton veröffentlichte am 25.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.964,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.755,00 EUR in den Büchern standen.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Bilanz für Q2 2024 wird am 23.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton einen Gewinn von 32,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

