LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 693,50 USD.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wies um 23:20 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 693,50 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 693,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 698,44 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.243 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.003,50 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie derzeit noch 44,70 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 605,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie derzeit noch 12,63 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 860,22 EUR für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 11.10.2023. Der Umsatz wurde auf 21.206,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.755,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.01.2024 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 23.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,92 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie belaufen.

