LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

So bewegt sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 676,60 EUR nach oben.

Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton konnte um 16:06 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,6 Prozent auf 676,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bisher bei 676,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 666,90 EUR. Bisher wurden heute 3.222 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gehandelt.

Am 24.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 905,00 EUR. Der derzeitige Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie liegt somit 25,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 623,90 EUR ab. Abschläge von 7,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 860,22 EUR.

Am 11.10.2023 hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.206,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.755,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.01.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 31,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

