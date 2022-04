LVMH übertrifft Umsatz-Erwartungen im ersten Quartal

Von Joshua Kirby

BARCELONA (Dow Jones)--Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE hat im ersten Quartal den Umsatz trotz Gegenwind aufgrund pandemiebedingter Lockdowns in China deutlich gesteigert.

Der französische Luxusgüterkonzern erzielte einen Quartalsumsatz von 18 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Anstieg um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erwartet worden war ein Umsatz von 17,03 Milliarden Euro, wie aus einer von FactSet durchgeführten Umfrage unter Analysten hervorgeht.

Die Kernsparte Mode und Lederwaren, zu der die Marken Dior und Louis Vuitton gehören, verzeichnete das stärkste organische Wachstum von 30 Prozent auf 9,12 Milliarden Euro. Auch die anderen Sparten verbuchten ein Wachstum, wobei das Wein- und Spirituosengeschäft aufgrund von Lieferengpässen mit 2 Prozent das geringste Wachstum verzeichnete, so LVMH.

Die Umsätze in den USA und Europa legten zweistellig zu, und auch die Umsätze in Asien stiegen trotz der Auswirkungen der verschärften Hygienevorschriften in China im März, so der Konzern.

Mit Blick auf die künftige Entwicklung sieht LVMH von dem geopolitischen Umfeld verursachte Unsicherheiten, zeigt sich jedoch weiter zuversichtlich. Der Konzern wolle sich weiterhin auf Innovationen und Investitionen in seine Marken fokussieren, um in diesem Jahr "seine globale Führungsposition bei Luxusgütern weiter zu stärken".

