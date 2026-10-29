LXP Industrial Trust Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
LXP Industrial Trust Registered veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,54 USD, nach 0,600 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 86,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90,8 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf LXP Industrial Trust Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LXP Industrial Trust Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen