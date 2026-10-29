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LXP Industrial Trust Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
LXP Industrial Trust Registered Shs
54.50 EUR -0.50 EUR -0.91 %
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LXP Industrial Trust Registered veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,54 USD, nach 0,600 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 86,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net

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