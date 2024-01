Lyft Aktie News: Lyft verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Die Aktie von Lyft zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Lyft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 15,00 USD.

Die Lyft-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 01:54 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 15,00 USD. In der Spitze gewann die Lyft-Aktie bis auf 15,24 USD. Die Lyft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,73 USD ab. Mit einem Wert von 14,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.032.365 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,36 USD an. Mit einem Zuwachs von 22,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,85 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Lyft gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent auf 1.157,55 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.053,82 USD in den Büchern gestanden.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 0,524 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal