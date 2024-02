Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Lyft-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 16:08 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 12,69 USD zu. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,87 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 12,65 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.091.548 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 18,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 30,88 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 7,85 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2023). Mit Abgaben von 38,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 0,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von 0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.157,55 USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.053,82 USD erwirtschaftet worden.

Die Lyft-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Lyft rechnen Experten am 05.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,522 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Erste Schätzungen: Lyft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal