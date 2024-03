Lyft Aktie News: Lyft macht am Freitagvormittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lyft. Zuletzt ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 14,88 EUR.

Um 09:13 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 14,88 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lyft-Aktie bisher bei 14,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 4 Lyft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Lyft gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,19 USD. Im letzten Jahr hatte Lyft einen Gewinn von -0,76 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.224,60 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.175,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 0,610 USD je Aktie aus.

