Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Zuletzt wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 19,55 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 19,55 USD zu. Kurzfristig markierte die Lyft-Aktie bei 19,55 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,40 USD. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 184.350 Stück gehandelt.

Bei 20,82 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 13.02.2024 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,76 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent auf 1.224,60 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.175,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.05.2024 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,562 USD je Aktie.

