Lyft Aktie News: Lyft präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 9,22 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 9,22 USD. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 9,28 USD zu. Bei 9,13 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.947.633 Lyft-Aktien.

Bei einem Wert von 18,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 49,81 Prozent niedriger. Am 25.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,81 Prozent.

Analysten bewerten die Lyft-Aktie im Durchschnitt mit 33,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 08.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.020,91 USD im Vergleich zu 990,75 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,390 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

