Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Freitagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Lyft. Zuletzt ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 11,75 USD.

Um 12:03 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 11,75 USD zu. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 723 Lyft-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,36 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,85 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 49,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.11.2023 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.157,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.053,82 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,536 USD fest.

