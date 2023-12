Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Lyft im Fokus

Die Aktie von Lyft zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lyft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 11,91 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,5 Prozent auf 11,91 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lyft-Aktie bisher bei 12,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,76 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.976.957 Lyft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,36 USD) erklomm das Papier am 09.02.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 54,16 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,85 USD am 25.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 08.11.2023 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.157,55 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.053,82 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,536 USD je Aktie.

