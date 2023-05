Lyft Aktie News: Lyft büßt am Nachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Lyft 9,54 EUR

Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 10,32 USD abwärts. In der Spitze büßte die Lyft-Aktie bis auf 10,26 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.225.516 Lyft-Aktien.

Am 03.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 68,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,19 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 25,95 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 09.02.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft 0,10 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1.175,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 969,90 USD umsetzen können.

Am 04.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 0,093 USD je Aktie aus.

