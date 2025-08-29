Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag nahezu unbewegt

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Kaum Ausschläge verzeichnete die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 16,21 USD.

Die Lyft-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 16,21 USD. Bei 16,21 USD erreichte die Lyft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Lyft-Aktie bis auf 15,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,64 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 538.214 Lyft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,07 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 17,65 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,67 USD ab. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 40,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Lyft gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,59 Mrd. USD im Vergleich zu 1,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

