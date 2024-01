Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Nachmittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 13,49 USD.

Die Lyft-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 13,49 USD abwärts. Im Tief verlor die Lyft-Aktie bis auf 13,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 2.178.523 Stück.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 18,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 26,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 7,85 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 08.11.2023 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft 0,11 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.157,55 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1.053,82 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Lyft am 07.02.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,524 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal