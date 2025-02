Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,7 Prozent auf 13,31 USD ab.

Die Lyft-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 13,31 USD. Die Lyft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,96 USD ab. Bei 13,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 464.039 Lyft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 20,82 USD. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 36,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 32,95 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 06.11.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,03 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,52 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,16 Mrd. USD eingefahren.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Lyft rechnen Experten am 11.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,843 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

