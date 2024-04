Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag schwächer

Kurs der Lyft

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 18,16 USD.

Die Lyft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,3 Prozent auf 18,16 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Lyft-Aktie bis auf 17,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 543.418 Lyft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,82 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,85 USD am 25.05.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 56,77 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lyft ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber -0,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.224,60 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.175,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,562 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

