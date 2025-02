Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Dienstagnachmittag fester

Kurs der Lyft

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 14,07 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 14,07 USD. Bei 14,13 USD erreichte die Lyft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 272.075 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,82 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,97 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 8,93 USD erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Lyft ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,03 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 11.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,844 USD je Lyft-Aktie belaufen.

