Lyft Aktie News: Lyft verteuert sich am Mittag kräftig

Die Aktie von Lyft gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Plus bei 17,17 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Lyft-Papiere um 12:04 Uhr 5,0 Prozent. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 43.259 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,43 USD an. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 11,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 7,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lyft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 13.02.2024 hat Lyft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.224,60 USD im Vergleich zu 1.175,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,610 USD im Jahr 2024 aus.

