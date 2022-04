Lyft Aktie News: Lyft am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Lyft 33,71 EUR

Die Lyft-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 34,33 EUR. Im Tief verlor die Lyft-Aktie bis auf 34,33 EUR. Bei 34,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 07.04.2021 erreichte der Anteilsschein mit 54,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,74 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2022 Kursverluste bis auf 30,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 10,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,00 USD für die Lyft-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 11.05.2022 vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,58 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 569,90 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 969,90 Millionen USD umsetzen können.

Am 11.05.2022 wird Lyft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

