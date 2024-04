Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 18,40 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 18,40 USD zu. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,72 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 235.729 Stück.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,82 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 11,62 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2023 bei 7,85 USD. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 57,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 13.02.2024 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.224,60 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.175,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,562 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

