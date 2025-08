Lyft Aktie News: Lyft am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 14,05 USD zu.

Das Papier von Lyft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 14,05 USD. Bei 14,26 USD markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,03 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 703.909 Lyft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 19,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,93 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2024). Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 57,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lyft gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Lyft-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,951 USD je Aktie belaufen.

