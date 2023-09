Kurs der Lyft

Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Mittag ins Plus

04.09.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Lyft zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 12,37 USD.

Um 01:59 Uhr ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 12,37 USD. Der Kurs der Lyft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,45 USD zu. Bei 11,91 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 16.259.885 Aktien. Am 13.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,58 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 50,16 Prozent Luft nach oben. Bei 7,85 USD fiel das Papier am 25.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Analysten bewerten die Lyft-Aktie im Durchschnitt mit 33,00 USD. Lyft gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.020,91 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 990,75 USD eingefahren. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Lyft am 31.10.2023 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2023 0,388 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie Uber-Konkurrent Lyft verdient mehr als erwartet - Lyft-Aktie an der NASDAQ dennoch mit deutlichen Abgaben Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien - Bei dieser Aktie greift die Investorin zu

