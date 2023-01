Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Donnerstagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Lyft 10,69 EUR

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,1 Prozent auf 10,69 EUR zu. Die Lyft-Aktie legte bis auf 10,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,69 EUR.

Am 11.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 73,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,18 EUR am 28.12.2022. Abschläge von 16,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Lyft-Aktie wird bei 33,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 07.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,91 Prozent auf 1.053,82 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 864,41 USD erwirtschaftet worden.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 07.02.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,423 USD fest.

