Lyft Aktie News: Lyft verliert am Freitagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 12,80 USD.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:05 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 12,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 854 Stück.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,36 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 7,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,84 Prozent auf 1.157,55 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.053,82 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lyft am 07.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 0,454 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

