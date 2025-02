Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 13,78 USD.

Das Papier von Lyft befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,1 Prozent auf 13,78 USD ab. Der Kurs der Lyft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,25 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,57 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 918.288 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 20,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 51,09 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 8,93 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,23 Prozent.

Zuletzt erhielten Lyft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.11.2024 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Lyft hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,03 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,52 Mrd. USD – ein Plus von 31,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Lyft wird am 11.02.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,844 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Erste Schätzungen: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal