Lyft Aktie News: Lyft am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lyft. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,8 Prozent auf 16,78 USD.

Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:04 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 16,78 USD abwärts. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 19.788 Lyft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2024 auf bis zu 19,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 7,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 53,22 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lyft-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 13.02.2024. Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.224,60 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.175,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,610 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

