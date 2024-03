Lyft Aktie News: Lyft fällt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 17,05 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 17,05 USD. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 16,75 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 17,15 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.697.593 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 19,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 13,93 Prozent wieder erreichen. Am 25.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,85 USD ab. Mit einem Kursverlust von 53,96 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 13.02.2024 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1.224,60 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 1.175,00 USD umsetzen können.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,610 USD je Lyft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie mit Kurssprung: Lyft mit höherem Umsatz - Tippfehler in Prognose sorgt für Chaos

Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Lyft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel