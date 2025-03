Lyft Aktie News: Lyft verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 12,38 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 12,38 USD. Die Lyft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,28 USD ab. Bei 12,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 364.417 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,82 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 40,54 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 38,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 11.02.2025 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte Lyft einen Gewinn von -0,07 USD je Aktie eingefahren. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Lyft am 30.04.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,986 USD in den Büchern stehen haben wird.

