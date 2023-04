Lyft Aktie News: Lyft bricht am Mittag nach oben aus

Aktien in diesem Artikel Lyft 8,63 EUR

Um 09:06 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 8,79 EUR nach oben. Die Lyft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,79 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,79 EUR. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 34,40 EUR. 74,45 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 12,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,00 USD.

Lyft veröffentlichte am 09.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Lyft hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,15 Prozent auf 1.175,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 969,90 USD erwirtschaftet worden.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 02.05.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,271 USD je Lyft-Aktie.

