Lyft Aktie News: Lyft knickt am Vormittag ein

Das Papier von Lyft befand sich um 09:13 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 16,5 Prozent auf 8,11 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Lyft-Aktie bis auf 8,08 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 8,08 EUR. Bisher wurden heute 1.522 Lyft-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,47 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 62,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,75 EUR fiel das Papier am 15.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 09.02.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,76 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1.175,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 875,58 USD umsetzen können.

Die Lyft-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,103 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

