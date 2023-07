Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Die Aktie von Lyft zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Bei der Lyft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 10,14 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 16:08 Uhr bei der Lyft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 10,14 USD. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,23 USD an. Die Lyft-Aktie sank bis auf 10,00 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 10,02 USD. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.252.353 Stück gehandelt.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,52 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 112,33 Prozent wieder erreichen. Am 25.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,85 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,00 USD aus.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit 0,07 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 875,58 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.000,55 USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Lyft wird am 02.08.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,164 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

