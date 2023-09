Lyft Aktie News: Lyft fällt am Dienstagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 12,23 USD.

Die Aktie notierte um 11:15 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 12,23 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 4.041 Lyft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2022 auf bis zu 18,58 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 34,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,85 USD fiel das Papier am 25.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 08.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft 0,13 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.020,91 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 990,75 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,388 USD fest.

