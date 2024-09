Lyft Aktie News: Lyft steigt am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 11,55 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 11,55 USD zu. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,58 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,26 USD. Bisher wurden heute 194.456 Lyft-Aktien gehandelt.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,82 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 80,26 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,86 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2024 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,30 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 40,64 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,734 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Ausblick: Lyft legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: Lyft legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Uber, Lyft & Co.: Auf dieses Ergebnis hoffen Investoren bei der US-Präsidentschaftswahl