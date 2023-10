Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagmittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 9,59 EUR ab.

Der Lyft-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:31 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 9,59 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lyft-Aktie bis auf 9,59 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,59 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 Lyft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 82,02 Prozent Luft nach oben. Bei 7,36 EUR fiel das Papier am 24.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 23,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,00 USD je Lyft-Aktie an.

Lyft ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,13 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.020,91 USD, während im Vorjahreszeitraum 990,75 USD ausgewiesen worden waren.

Die Lyft-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,389 USD je Aktie.

