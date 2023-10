Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich Lyft

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 10,09 USD nach.

Die Lyft-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 1,3 Prozent auf 10,09 USD nach. Das Tagestief markierte die Lyft-Aktie bei 10,06 USD. Bei 10,24 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 707.614 Lyft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,36 USD. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 81,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 7,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lyft-Aktie bei 33,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 08.08.2023. Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.020,91 USD umgesetzt, gegenüber 990,75 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Lyft am 31.10.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,389 USD je Lyft-Aktie.

