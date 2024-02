Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagmittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Lyft zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 12,62 USD zu.

Um 10:58 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,62 USD. Zuletzt wechselten 3.589 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 18,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,85 USD erreichte der Anteilsschein am 25.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 60,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 08.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ein EPS von 0,11 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.157,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.053,82 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Lyft am 13.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,522 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

