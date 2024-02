Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,2 Prozent auf 13,00 USD.

Das Papier von Lyft konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,2 Prozent auf 13,00 USD. Im Tageshoch stieg die Lyft-Aktie bis auf 13,15 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,63 USD. Bisher wurden heute 2.053.445 Lyft-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,36 USD. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Gewinne von 41,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,85 USD. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 39,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,11 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.157,55 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1.053,82 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2023 0,522 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

