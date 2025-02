Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lyft zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 13,76 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 13,76 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Lyft-Aktie bei 13,93 USD. Bei 13,62 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 408.293 Lyft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 20,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 51,31 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 54,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lyft-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 06.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,52 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 11.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Lyft.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2024 0,844 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Erste Schätzungen: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal