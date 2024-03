Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Mittag fester

Lyft im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 16,97 USD.

Das Papier von Lyft legte um 11:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 16,97 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 3.965 Stück.

Bei 19,43 USD markierte der Titel am 16.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 14,47 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,85 USD fiel das Papier am 25.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 53,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Lyft gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD gegenüber -0,76 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1.224,60 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 1.175,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,610 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

