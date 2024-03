Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lyft zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Lyft-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 17,33 USD. Kurzfristig markierte die Lyft-Aktie bei 17,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,21 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.136.418 Lyft-Aktien.

Am 16.02.2024 markierte das Papier bei 19,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,09 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,85 USD fiel das Papier am 25.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 120,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 13.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent auf 1.224,60 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.175,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,610 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie mit Kurssprung: Lyft mit höherem Umsatz - Tippfehler in Prognose sorgt für Chaos

Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Lyft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel