Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Vormittag südwärts

Die Lyft-Aktie musste um 09:14 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 8,94 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Lyft-Aktie bis auf 8,94 EUR ein. Bei 9,12 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 10 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 21,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 135,00 Prozent hinzugewinnen. Am 24.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,96 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,00 USD für die Lyft-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 04.05.2023 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 1.000,55 USD gegenüber 875,58 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Lyft-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,153 USD je Aktie belaufen.

